Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

В украинском городе Николаев в ночь на 1 ноября прогремели взрывы. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Также поступает информация о взрывах в Полтаве. Ранее в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога. Лайф писал, что в ночь на 1 ноября тревога была также объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.