Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
В украинском городе Николаев в ночь на 1 ноября прогремели взрывы. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Николаеве", — гласит сообщение украинского издания в телеграм-канале.
Также поступает информация о взрывах в Полтаве. Ранее в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога. Лайф писал, что в ночь на 1 ноября тревога была также объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
Утром 31 октября воздушная тревога звучала практически по всей территории Украины: ВС РФ продолжили наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что из 50 выпущенных ракет украинская противовоздушная оборона якобы сбила 44. Однако повреждения в областях свидетельствуют не о столь эффективной работе ПВО. Так, в Киеве 80% жителей остались без воды и 350 тысяч квартир — без света, в Харькове встало метро, из-за удара по Кременчугской ГЭС город тоже остался без света и воды, в Черкасской области уничтожена крупная ТЭЦ, а в Запорожье нанесён удар по подстанции около Днепровской ГЭС.
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