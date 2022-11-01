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1 ноября, 00:53

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

В украинском городе Николаев в ночь на 1 ноября прогремели взрывы. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

"Сообщают о взрывах в Николаеве", — гласит сообщение украинского издания в телеграм-канале.

Также поступает информация о взрывах в Полтаве. Ранее в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога. Лайф писал, что в ночь на 1 ноября тревога была также объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

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Утром 31 октября воздушная тревога звучала практически по всей территории Украины: ВС РФ продолжили наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что из 50 выпущенных ракет украинская противовоздушная оборона якобы сбила 44. Однако повреждения в областях свидетельствуют не о столь эффективной работе ПВО. Так, в Киеве 80% жителей остались без воды и 350 тысяч квартир — без света, в Харькове встало метро, из-за удара по Кременчугской ГЭС город тоже остался без света и воды, в Черкасской области уничтожена крупная ТЭЦ, а в Запорожье нанесён удар по подстанции около Днепровской ГЭС.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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