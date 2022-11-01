Прежде всего — Дон Кихот: Не стало заслуженного артиста России Евгения Калашника

Заслуженный артист России, режиссёр, ведущий актёр Новосибирского театра юного зрителя — Академического молодёжного театра "Глобус" — Евгений Калашник умер в возрасте 71 года. Об этом сообщается на сайте театра.

"Ушёл из жизни настоящий артист, большой мастер, размышляющий, думающий, ищущий", — говорится в некрологе.

Коллектив театра скорбит из-за смерти коллеги. Артисты вспоминают его как искреннего, глубокого и очень честного человека. Прощание с Калашником состоится 1 ноября в Новосибирском крематории.

Евгений Калашник родился в 1951 году. Он окончил Новосибирское театральное училище. Служил в Челябинском драматическом театре имени М. Горького, Новосибирском областном театре драмы, Северо-Осетинском русском драматическом театре города Орджоникидзе. В 1988 году был приглашён в труппу Новосибирского театра юного зрителя, где прослужил до 2010 года. В 2016 году он вновь вернулся на сцену "Глобуса", где завершил творческую деятельность в июне этого года.

В числе сыгранных артистом ролей — Лопахин в "Вишнёвом саде" Чехова, Вагин в "Детях солнца" Горького, Вышневский в "Доходном месте" Островского и многие другие. Однако в памяти коллег и зрителей он прежде всего — Дон Кихот.