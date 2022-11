Прежде всего — Дон Кихот: Не стало заслуженного артиста России Евгения Калашника

Ранее в возрасте 87 лет умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис, который подарил всему миру хиты Crazy Arms, Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, а также Great Balls of Fire. Он был последним представителем поколения таких звёзд рок-н-ролла, как Элвис Пресли, Чак Берри и Литтл Ричард. Кроме того, Джерри Ли Льюис стал в своё время одним из десяти первых членов созданного в 1986 году Зала славы рок-н-ролла.