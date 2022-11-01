Остаётся в тяжёлом состоянии: В Германии порезали украинку-беженку

В Германии беженец из Иордании едва не убил 21-летнюю украинку. Как пишет немецкое издание Bild, злоумышленник напал на девушку с ножом и скрылся.

Инцидент произошёл на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен, где расположен горнолыжный курорт. По информации издания, 28-летний мужчина встретил девушку, работающую горничной в одном из отелей, перед её квартирой, и нанёс ей удар ножом. Оба проживали в одном общежитии для беженцев и знали друг друга. Мотив преступления остаётся неизвестным.

После нападения подозреваемый скрылся на велосипеде, несколько часов полиция не могла его найти. Задержать иорданца удалось благодаря бдительности хозяина одного из местных ресторанов, который заметил подозрительного мужчину, который несколько раз посетил его заведение, заказав колбаски и картофель фри.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили подозреваемого в одном из хозяйственных помещений здания. Он сдался без сопротивления. Пострадавшая беженка госпитализирована, она остаётся в тяжёлом состоянии.