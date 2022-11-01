Остаётся в тяжёлом состоянии: В Германии порезали украинку-беженку
Bild: В Германии иорданец напал с ножом на 21-летнюю беженку с Украины
В Германии беженец из Иордании едва не убил 21-летнюю украинку. Как пишет немецкое издание Bild, злоумышленник напал на девушку с ножом и скрылся.
Инцидент произошёл на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен, где расположен горнолыжный курорт. По информации издания, 28-летний мужчина встретил девушку, работающую горничной в одном из отелей, перед её квартирой, и нанёс ей удар ножом. Оба проживали в одном общежитии для беженцев и знали друг друга. Мотив преступления остаётся неизвестным.
После нападения подозреваемый скрылся на велосипеде, несколько часов полиция не могла его найти. Задержать иорданца удалось благодаря бдительности хозяина одного из местных ресторанов, который заметил подозрительного мужчину, который несколько раз посетил его заведение, заказав колбаски и картофель фри.
Прибывшие по вызову полицейские обнаружили подозреваемого в одном из хозяйственных помещений здания. Он сдался без сопротивления. Пострадавшая беженка госпитализирована, она остаётся в тяжёлом состоянии.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Ирландии восьмилетней украинской девочке нанесли 75 ударов ножом. Преступление было совершено в деревне Клэркасл, в отеле, переоборудованном властями для размещения беженцев. Малышка и её 46-летняя мать, которая лежала рядом с ребёнком без сознания, были доставлены в больницу.
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