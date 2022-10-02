Немец расправился с украинкой-беженкой на глазах у детей

Житель Берлина во время ссоры расправился со своей 44-летней супругой, которая является уроженкой Украины. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

На сайте полиции немецкой столицы сообщается, что пара поссорилась в приюте для беженцев на северо-востоке Берлина. Мужчина напал на жену и нанёс ей смертельные ранения.

Правоохранители отметили, что погибшая женщина являлась гражданкой Украины, в Германии она пребывала в статусе беженки. Как утверждают прибывшие на место СМИ, ставшие свидетелями произошедшего соседи предполагают, что женщина убита кухонным ножом. Соседи видели также двух детей пары — убийство, вероятно, произошло на их глазах. Несовершеннолетних уже передали органам опеки.

"Свидетели, слышавшие ссору, обратились в полицию. Прибывшему наряду удалось задержать 50-летнего подозреваемого недалеко от места преступления", — пишет Berliner Zeitung.