Восьмилетнюю девочку с Украины 75 раз ударили ножом в пункте размещения беженцев
Irish Mirror: В Ирландии восьмилетней девочке с Украины нанесли 75 ножевых ранений
В Ирландии восьмилетней украинской девочке нанесли 75 ударов ножом. Инцидент произошёл в деревне Клэркасл в отеле, переоборудованном властями для размещения беженцев. Об этом сообщает местная газета Irish Mirror.
По данным издания, малышку обнаружили утром. При этом её 46-летняя мать лежала рядом без сознания. Врачи установили, что, несмотря на многочисленные ранения, внутренние органы ребёнка не затронуты.
Пострадавших доставили в местную больницу, сейчас за их жизнь борются медики. Полиция опрашивает соседей семьи, чтобы восстановить хронологию событий.
Ранее Лайф рассказывал, что две украинки подняли тревогу из-за избиения "русским бугаём" в Ницце, но злодеем оказался бывший боец ВСУ. При этом французские СМИ отмечают, что соотечественниц мужчина избивал на глазах у своего двухлетнего ребёнка.
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