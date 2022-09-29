Восьмилетнюю девочку с Украины 75 раз ударили ножом в пункте размещения беженцев

В Ирландии восьмилетней украинской девочке нанесли 75 ударов ножом. Инцидент произошёл в деревне Клэркасл в отеле, переоборудованном властями для размещения беженцев. Об этом сообщает местная газета Irish Mirror.

По данным издания, малышку обнаружили утром. При этом её 46-летняя мать лежала рядом без сознания. Врачи установили, что, несмотря на многочисленные ранения, внутренние органы ребёнка не затронуты.

Пострадавших доставили в местную больницу, сейчас за их жизнь борются медики. Полиция опрашивает соседей семьи, чтобы восстановить хронологию событий.