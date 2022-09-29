Сейм Польши принял резолюцию с призывом к ЕС о прекращении выдачи виз россиянам

Сейм Польши принял резолюцию, призывающую Европейский союз прекратить выдачу виз гражданам России. За принятие документа проголосовали 434 депутата, ещё двое воздержались. Ни один из парламентариев не выступил против.

В тексте резолюции также говорится, что нижняя палата польского парламента обращается к премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой продолжить работу по визовому вопросу россиян и призывает политические силы страны поддержать эти усилия.