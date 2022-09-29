Сейм Польши принял резолюцию с призывом к ЕС о прекращении выдачи виз россиянам
Сейм Польши принял резолюцию, призывающую Европейский союз прекратить выдачу виз гражданам России. За принятие документа проголосовали 434 депутата, ещё двое воздержались. Ни один из парламентариев не выступил против.
В тексте резолюции также говорится, что нижняя палата польского парламента обращается к премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой продолжить работу по визовому вопросу россиян и призывает политические силы страны поддержать эти усилия.
Ранее стало известно, что Финляндия с 30 сентября закроет границу для россиян. Как отметили в МИД страны, данное решение направлено на то, чтобы полностью предотвратить российский туризм и связанный с ним транзит. Напомним, что парламент Литвы решил запретить с 19 сентября въезд гражданам России с любыми шенгенскими визами, о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше.
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