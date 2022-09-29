США предупреждали Украину о приближении российских крылатых ракет

Вашингтон предупреждал Украину о приближении российских крылатых ракет с самого начала боевых действий. По крайней мере, об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер в беседе с Air Force Times. По его словам, именно после предупреждений Пентагона по всей Украине раздавались сигналы тревоги.

"Очевидно, это происходило так часто, что они не могли воевать. По мере того как мы расширяли свои познания, мы смогли предоставлять им более качественные данные о том, что может происходить", — отметил генерал.

Со слов Хеккера, Киев получал уведомления о приближении российских крылатых ракет, а также данные о местонахождении другой военной техники, однако "советов насчёт возможных решений" американцы украинскому командованию якобы не предоставляли.