"Не надо туда женщин запускать": Дмитрий Гоблин Пучков призвал создать Комитет солдатских отцов

Известный публицист и блогер Дмитрий Гоблин Пучков считает, что в России необходимо создать Комитет солдатских отцов. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда".

После объявления частичной мобилизации, как отметил Пучков, Комитет солдатских матерей сеет панику относительно данной меры. А вот если бы за бойцами следили их отцы, то всё было бы гораздо проще, убеждён блогер. Он напомнил, что частичная мобилизация в первую очередь касается тех, кто имеет боевой опыт и у кого востребованные военные специальности. Речь идёт о танкистах, стрелках, водителях. Ни о какой "мобилизации всех на свете" речи вообще не идёт.

"Хочется задать вопрос: а где у нас комитеты солдатских отцов, которые, например, за своими детьми, прибывшими на службу в армию, следили бы как отцы: а как ты там воинский долг выполняешь, сынок? Ты отличник боевой и политической? Или всё-таки негодяй, мерзавец и нарушитель воинской дисциплины? Не надо туда женщин запускать. Там отцы должны этим заниматься", — возмутился Пучков.