НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 14:18

Онищенко поставил точку в спорах о том, что должно быть в аптечке мобилизованного

Академик РАН Геннадий Онищенко поставил точку в разговорах о том, что должно быть в аптечке мобилизованного. Он объяснил в эфире радио "Комсомольская правда", что со своим набором медикаментов в армию никто не ходит и необходимости в этом нет, потому что сам солдат себя не лечит.

Геннадий Онищенко рассказал о том, что приходится мобилизованным в зоне СВО. Видео © Telegram / Радио "Комсомольская правда"

По словам бывшего санитарного врача страны, раньше, когда "готовились к химической, ядерной войне", вкладывали в аптечку антидоты и с обезболивающим шприцы. Позже от этой практики отказались из-за наличия в них наркотических веществ.

"Поэтому тот типовой, уставной набор индивидуальной аптечки, он есть, и его менять необходимости нет, а всё остальное — это уже дело медиков, которые обеспечивают и боеспособность армии, и оказание для трёхсотых (раненых) всех этапов медицинской помощи, этим занимаются профессионалы. Со своим набором аптечки в армию никто не ходит", — объяснил Онищенко.

Раскрыт состав армейского сухпайка

Раскрыт состав армейского сухпайка

Ранее командир "Спарты" Артём Жога дал советы, что лучше взять с собой мобилизованным. Он предупредил, что с собой желательно иметь несколько курток, особенно тёплых, так как вскоре наступит зима, а для отдыха обязательно необходим спальный мешок.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров