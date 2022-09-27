Онищенко поставил точку в спорах о том, что должно быть в аптечке мобилизованного
Академик РАН Геннадий Онищенко поставил точку в разговорах о том, что должно быть в аптечке мобилизованного. Он объяснил в эфире радио "Комсомольская правда", что со своим набором медикаментов в армию никто не ходит и необходимости в этом нет, потому что сам солдат себя не лечит.
Геннадий Онищенко рассказал о том, что приходится мобилизованным в зоне СВО. Видео © Telegram / Радио "Комсомольская правда"
По словам бывшего санитарного врача страны, раньше, когда "готовились к химической, ядерной войне", вкладывали в аптечку антидоты и с обезболивающим шприцы. Позже от этой практики отказались из-за наличия в них наркотических веществ.
"Поэтому тот типовой, уставной набор индивидуальной аптечки, он есть, и его менять необходимости нет, а всё остальное — это уже дело медиков, которые обеспечивают и боеспособность армии, и оказание для трёхсотых (раненых) всех этапов медицинской помощи, этим занимаются профессионалы. Со своим набором аптечки в армию никто не ходит", — объяснил Онищенко.
Ранее командир "Спарты" Артём Жога дал советы, что лучше взять с собой мобилизованным. Он предупредил, что с собой желательно иметь несколько курток, особенно тёплых, так как вскоре наступит зима, а для отдыха обязательно необходим спальный мешок.
Shutterstock