Онищенко поставил точку в спорах о том, что должно быть в аптечке мобилизованного

Академик РАН Геннадий Онищенко поставил точку в разговорах о том, что должно быть в аптечке мобилизованного. Он объяснил в эфире радио "Комсомольская правда", что со своим набором медикаментов в армию никто не ходит и необходимости в этом нет, потому что сам солдат себя не лечит.

Геннадий Онищенко рассказал о том, что приходится мобилизованным в зоне СВО. Видео © Telegram / Радио "Комсомольская правда"

По словам бывшего санитарного врача страны, раньше, когда "готовились к химической, ядерной войне", вкладывали в аптечку антидоты и с обезболивающим шприцы. Позже от этой практики отказались из-за наличия в них наркотических веществ.