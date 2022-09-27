Анфиса Чехова рассказала, как её экс-муж и сын пересекли границу на велосипеде

Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова рассказала, какие сложности возникают при пересечении российско-грузинской границы. Так, например, из-за огромнейшего количества машин проще взять велосипед и проехать пункт пропуска на нём, как сделали её бывший муж Гурам Баблишвили и сын Соломон.

"Они выезжали из России через Владикавказ. На машине доехали до Владикавказа, а там — огромная пробка. <...> Они вышли из машины и пошли пешком. Два километра прошли пешком, и оказалось, что перейти границу Грузии и России невозможно пешком", — рассказала Чехова в своих соцсетях.

Однако сделать это можно на транспортном средстве. Причём под критерии подходят даже обычные велосипеды. Видимо, этим активно пользуются предприимчивые местные жители, которые продали экс-супругу и сыну актрисы двухколёсный транспорт за 15 тысяч рублей. В итоге они всё же перешли границу, после чего их ждали новые трудности.