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27 сентября, 14:12

Анфиса Чехова рассказала, как её экс-муж и сын пересекли границу на велосипеде

Анфиса Чехова рассказала о сложностях на границе России и Грузии

<p>Анфиса Чехова с бывшим супругом Гурамом Баблишвили. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева</p>

Анфиса Чехова с бывшим супругом Гурамом Баблишвили. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова рассказала, какие сложности возникают при пересечении российско-грузинской границы. Так, например, из-за огромнейшего количества машин проще взять велосипед и проехать пункт пропуска на нём, как сделали её бывший муж Гурам Баблишвили и сын Соломон.

"Они выезжали из России через Владикавказ. На машине доехали до Владикавказа, а там — огромная пробка. <...> Они вышли из машины и пошли пешком. Два километра прошли пешком, и оказалось, что перейти границу Грузии и России невозможно пешком", — рассказала Чехова в своих соцсетях.

Однако сделать это можно на транспортном средстве. Причём под критерии подходят даже обычные велосипеды. Видимо, этим активно пользуются предприимчивые местные жители, которые продали экс-супругу и сыну актрисы двухколёсный транспорт за 15 тысяч рублей. В итоге они всё же перешли границу, после чего их ждали новые трудности.

"Дальше там ездят только фуры, такси невозможно вызвать. Они шли вдоль дороги, голосовали и поймали фуру. На такой машине в пробках тяжело маневрировать, поэтому они опоздали на рейс", — поделилась звезда.

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Как писал Лайф, грузинская таможня перешла на особый режим работы из-за большого транспортного потока. Например, сегодня утром около пяти с половиной тысяч легковых и грузовых автомобилей ожидали проезда через российско-грузинскую границу. Вчера их число составляло три с половиной тысячи.

Николь Вербер

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