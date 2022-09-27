Предприимчивые россияне открыли барбершоп с кальяном на границе с Казахстаном

В то время как на границе с Грузией разворачивается мобильный военкомат, на КПП Полынный россияне отдыхают и покуривают дымный кальян. А чтобы совместить приятное с полезным, отдыхающим параллельно предлагают постричься и оформить красивую бородку.

На кадрах, которые появились в Сети, одетый в милитари клиент выглядит крайне довольным. Может, из-за того, что не в каждом барбершопе бороду стрижёт симпатичная девушка, а тут прилагается ещё и несколько дополнительных плюшек. Однако некоторые уже шутят, что ждать осталось недолго: когда и там появится передвижной призывной пункт, стричь будут только налысо.