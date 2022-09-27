Предприимчивые россияне открыли барбершоп с кальяном на границе с Казахстаном
На границе с Казахстаном появился барбершоп с кальяном
На границе России с Казахстаном "открыли" барбершоп с "блек-джеком и кальяном". Кадры с места публикует телеграм-канал SHOT.
Барбершоп с кальяном появился на границе с Казахстаном. Видео © Telegram / SHOT
В то время как на границе с Грузией разворачивается мобильный военкомат, на КПП Полынный россияне отдыхают и покуривают дымный кальян. А чтобы совместить приятное с полезным, отдыхающим параллельно предлагают постричься и оформить красивую бородку.
На кадрах, которые появились в Сети, одетый в милитари клиент выглядит крайне довольным. Может, из-за того, что не в каждом барбершопе бороду стрижёт симпатичная девушка, а тут прилагается ещё и несколько дополнительных плюшек. Однако некоторые уже шутят, что ждать осталось недолго: когда и там появится передвижной призывной пункт, стричь будут только налысо.
Как сообщалось, с 21 сентября после объявления частичной мобилизации около 98 тысяч россиян уехало в Казахстан. Президент республики Касым-Жомарт Токаев намерен обсудить с Москвой вопрос роста числа приезжающих с территории России. При этом Астана допустила выдачу РФ уклонистов, если на них заведут уголовные дела, объявят в международный розыск, а преступления будут признаваться таковыми и в самой республике.
Telegram/SHOT