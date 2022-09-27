Макс +100500 хотел уехать в Казахстан, но его развернули на самой границе

Известный блогер, музыкант и ведущий интернет-шоу "+100500" Макс Голополосов хотел покинуть Россию и уехать в Казахстан, однако его туда не пустили. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash .

Максим был замечен на самой границе с республикой, неподалёку от пропускного пункта Илек у Оренбурга. Как говорят очевидцы, он с несчастным видом пешком шёл обратно от российского КПП. Грустный, видимо, потому, что среди пограничников не оказалось его преданных фанатов.