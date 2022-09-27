Макс +100500 хотел уехать в Казахстан, но его развернули на самой границе
Макс +100500 попытался уехать из России в Казахстан, но его туда не пустили
Макс +100500 на границе с Казахстаном. Обложка © Telegram/Mash
Известный блогер, музыкант и ведущий интернет-шоу "+100500" Макс Голополосов хотел покинуть Россию и уехать в Казахстан, однако его туда не пустили. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.
Максим был замечен на самой границе с республикой, неподалёку от пропускного пункта Илек у Оренбурга. Как говорят очевидцы, он с несчастным видом пешком шёл обратно от российского КПП. Грустный, видимо, потому, что среди пограничников не оказалось его преданных фанатов.
Как сообщалось, с 21 сентября после объявления частичной мобилизации около 98 тысяч россиян уехало в Казахстан. Президент республики Касым-Жомарт Токаев намерен обсудить с Москвой вопрос роста числа приезжающих с территории России. При этом Астана допустила выдачу РФ уклонистов, если на них заведут уголовные дела, объявят в международный розыск, а преступления будут признаваться таковыми и в самой республике.