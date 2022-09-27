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27 сентября, 11:28

Макс +100500 хотел уехать в Казахстан, но его развернули на самой границе

Макс +100500 попытался уехать из России в Казахстан, но его туда не пустили

<p>Макс +100500 на границе с Казахстаном. Обложка © Telegram/<a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Макс +100500 на границе с Казахстаном. Обложка © Telegram/Mash

Известный блогер, музыкант и ведущий интернет-шоу "+100500" Макс Голополосов хотел покинуть Россию и уехать в Казахстан, однако его туда не пустили. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.

Максим был замечен на самой границе с республикой, неподалёку от пропускного пункта Илек у Оренбурга. Как говорят очевидцы, он с несчастным видом пешком шёл обратно от российского КПП. Грустный, видимо, потому, что среди пограничников не оказалось его преданных фанатов.

СМИ: Бывшая девушка Макса +100500 с друзьями ограбили мужчину в Москве

СМИ: Бывшая девушка Макса +100500 с друзьями ограбили мужчину в Москве

Как сообщалось, с 21 сентября после объявления частичной мобилизации около 98 тысяч россиян уехало в Казахстан. Президент республики Касым-Жомарт Токаев намерен обсудить с Москвой вопрос роста числа приезжающих с территории России. При этом Астана допустила выдачу РФ уклонистов, если на них заведут уголовные дела, объявят в международный розыск, а преступления будут признаваться таковыми и в самой республике.

Николь Вербер
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