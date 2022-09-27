Грузия усилила пограничный контроль

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что страна ужесточает пограничный контроль, об этом пишет РИА "Новости" . Военный не связал этот шаг с мобилизационными мероприятиями в РФ и подчеркнул, что в Грузии всегда уделяли внимание таможенному вопросу.

"У нас всегда был строгий контроль на погранпереходах: с какой целью приезжают туристы, на какие средства. Сегодня он ещё более ресурсный, ужесточённый, и угроз на данном этапе мы не видим", — заявил он и добавил, что частичная мобилизация является внутренним делом России, поэтому Тбилиси не видит в этом угрозы военной агрессии.