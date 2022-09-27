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27 сентября, 11:12

Грузия усилила пограничный контроль

В Минобороны Грузии сообщили об ужесточении контроля на границе

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что страна ужесточает пограничный контроль, об этом пишет РИА "Новости". Военный не связал этот шаг с мобилизационными мероприятиями в РФ и подчеркнул, что в Грузии всегда уделяли внимание таможенному вопросу.

"У нас всегда был строгий контроль на погранпереходах: с какой целью приезжают туристы, на какие средства. Сегодня он ещё более ресурсный, ужесточённый, и угроз на данном этапе мы не видим", — заявил он и добавил, что частичная мобилизация является внутренним делом России, поэтому Тбилиси не видит в этом угрозы военной агрессии.

Из-за очередей пограничники разрешили пересекать КПП Верхний Ларс в Северной Осетии пешком

Из-за очередей пограничники разрешили пересекать КПП Верхний Ларс в Северной Осетии пешком

Ранее Лайф писал, что на пограничном переходе Верхний Ларс между РФ и Грузией развёрнут мобилизационный пункт. Планируется, что его целью будет оповещение невыездных граждан об их статусе.

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ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze

Матвей Шандрыголов

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