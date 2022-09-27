Грузия усилила пограничный контроль
В Минобороны Грузии сообщили об ужесточении контроля на границе
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что страна ужесточает пограничный контроль, об этом пишет РИА "Новости". Военный не связал этот шаг с мобилизационными мероприятиями в РФ и подчеркнул, что в Грузии всегда уделяли внимание таможенному вопросу.
"У нас всегда был строгий контроль на погранпереходах: с какой целью приезжают туристы, на какие средства. Сегодня он ещё более ресурсный, ужесточённый, и угроз на данном этапе мы не видим", — заявил он и добавил, что частичная мобилизация является внутренним делом России, поэтому Тбилиси не видит в этом угрозы военной агрессии.
Ранее Лайф писал, что на пограничном переходе Верхний Ларс между РФ и Грузией развёрнут мобилизационный пункт. Планируется, что его целью будет оповещение невыездных граждан об их статусе.
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ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze