Глава Северной Осетии объяснил, для чего на границе с Грузией появится пункт мобилизации

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в эфире канала "Соловьёв Live" заявил, что установленный пункт мобилизации в районе КПП Верхний Ларс нужен для оповещения граждан, которые не подлежат выезду за пределы РФ.

"Там оперативная группа органов власти и военкомата совместно с МВД, где идёт вручение повесток жителям Северной Осетии, которые выезжают, но таких практически 1% или 2%, остальные все из других регионов. Плюс у нас есть списки [россиян] от Минобороны, которые подлежат призыву по частичной мобилизации, мы их тоже там же оповещаем", — отметил Меняйло.

Уже сегодня в районе КПП появится соответствующее табло, которое будет подсказывать мобилизованным гражданам, стоит ли им ехать дальше или же необходимо возвращаться домой.