Грузия не планирует закрывать границу с Россией
Глава МВД Грузии Гомелаури не увидел причин для закрытия границы с Россией
Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил об отсутствии причин для закрытия таможенно-пропускного пункта Казбеги – Верхний Ларс на границе с Россией. По его словам, заявления некоторых грузинских СМИ о 250 тысячах россиян, приехавших на днях в страну, являются ложью.
"Что касается якобы 250 тысяч граждан России, это неправда. Столько человек не приезжало, не знаю, откуда берутся эти цифры. Приблизительно четыре-пять дней назад было от пяти до шести тысяч прибывших, сейчас эта цифра выросла до десяти тысяч, примерно на 40–45%. Например, позавчера к нам прибыло 11,2 тысячи человек, вчера ночью — менее десяти тысяч", — сказал он журналистам.
Гомелаури напомнил о том, что россияне всегда приезжали на территорию Грузии и будут приезжать. В этой связи он задался вопросом: почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Глава МВД Грузии также рассказал, что ему непонятны требования одной части оппозиционеров закрыть границу с РФ, а другой — принять как можно больше россиян. Что касается ситуации на границе, то меры уже приняты: на контрольно-пропускном пункте усилили контроль и увеличили число пограничников.
Ранее Лайф сообщал, что на границе России и Грузии образовалась многокилометровая пробка. 22 сентября у пункта Верхний Ларс – Казбеги скопилась очередь из машин. В этой связи власти Северной Осетии приняли решение открыть парковку для транзитного авто из-за огромных пробок. Также известно, что к КПП Верхний Ларс на границе с Грузией выдвинулись БТР. Техника направлена на тот случай, если "резервисты захотят прорвать пункт пропуска". Вчера пограничники разрешили пересекать КПП Верхний Ларс в Северной Осетии пешком, но сегодня стало известно, что на участке откроют мобилизационный пункт военкомата.
LIFE