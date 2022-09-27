Грузия не планирует закрывать границу с Россией

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил об отсутствии причин для закрытия таможенно-пропускного пункта Казбеги – Верхний Ларс на границе с Россией. По его словам, заявления некоторых грузинских СМИ о 250 тысячах россиян, приехавших на днях в страну, являются ложью.

"Что касается якобы 250 тысяч граждан России, это неправда. Столько человек не приезжало, не знаю, откуда берутся эти цифры. Приблизительно четыре-пять дней назад было от пяти до шести тысяч прибывших, сейчас эта цифра выросла до десяти тысяч, примерно на 40–45%. Например, позавчера к нам прибыло 11,2 тысячи человек, вчера ночью — менее десяти тысяч", — сказал он журналистам.