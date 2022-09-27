НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 09:38
5575

В Кремле допускают, что на "Северных потоках" произошла диверсия

Песков: Кремль чрезвычайно обеспокоен сообщениями о разрушениях на "Северных потоках"

В Кремле назвали тревожными сообщения о падении давления и разрушениях на нитках "Северных потоков", в Москве чрезвычайно обеспокоены этой информацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень тревожные новости. Действительно, речь идёт о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера, в датской зоне экономической. Действительно, значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", — отметил представитель Кремля.

Песков не стал исключать, что эти нарушения работы газопроводов стали следствием диверсии. По его словам, до результатов исследований исключать хоть какой-то вариант нельзя.

Причиной падения давления на "Северном потоке – 2" могла стать диверсия

Причиной падения давления на "Северном потоке – 2" могла стать диверсия

Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. ЧП на газопроводе произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Позже стало известно, что падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер.

Обложка ©

Getty Images / Stefan Sauer

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров