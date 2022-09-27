В Кремле допускают, что на "Северных потоках" произошла диверсия

В Кремле назвали тревожными сообщения о падении давления и разрушениях на нитках "Северных потоков", в Москве чрезвычайно обеспокоены этой информацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень тревожные новости. Действительно, речь идёт о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера, в датской зоне экономической. Действительно, значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", — отметил представитель Кремля.