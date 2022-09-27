В Кремле допускают, что на "Северных потоках" произошла диверсия
Песков: Кремль чрезвычайно обеспокоен сообщениями о разрушениях на "Северных потоках"
В Кремле назвали тревожными сообщения о падении давления и разрушениях на нитках "Северных потоков", в Москве чрезвычайно обеспокоены этой информацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это очень тревожные новости. Действительно, речь идёт о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера, в датской зоне экономической. Действительно, значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", — отметил представитель Кремля.
Песков не стал исключать, что эти нарушения работы газопроводов стали следствием диверсии. По его словам, до результатов исследований исключать хоть какой-то вариант нельзя.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. ЧП на газопроводе произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Позже стало известно, что падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер.
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