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26 сентября, 20:52

На обеих нитках газопровода "Северный поток" зафиксировали падение давления

На обеих нитках газопровода "Северный поток" произошло падение давления. Об этом сообщил оператор трубопровода Nord Stream AG.

"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", — отметили в компании.

Падение давления на ветке "Северного потока – 2" произошло из-за утечки газа

Падение давления на ветке "Северного потока – 2" произошло из-за утечки газа

Ранее сообщалось о резком падении давления на нитке А "Северного потока 2", она была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Сейчас проводится расследование. Чрезвычайное происшествие на газопроводе произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм.

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ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Иван Косицын

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