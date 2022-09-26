Падение давления на "Северном потоке – 2" произошло в водах Дании рядом с Борнхольмом

Резкое падение давления внутри газопровода "Северный поток – 2" произошло в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом сообщили в пресс-службе оператора проекта.

"Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом пять морских миль. Идёт расследование", — говорится в сообщении.

В свою очередь представитель Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек отмечает в беседе с DPA, что в каком-то месте могла "появиться дыра", и не исключает того, что произойти это могло на суше. Сейчас давление на немецком участке газопровода составляет лишь семь бар при норме 105 бар.