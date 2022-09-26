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26 сентября, 15:24

Падение давления на "Северном потоке – 2" произошло в водах Дании рядом с Борнхольмом

Резкое падение давления внутри газопровода "Северный поток – 2" произошло в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом сообщили в пресс-службе оператора проекта.

"Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом пять морских миль. Идёт расследование", — говорится в сообщении.

В свою очередь представитель Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек отмечает в беседе с DPA, что в каком-то месте могла "появиться дыра", и не исключает того, что произойти это могло на суше. Сейчас давление на немецком участке газопровода составляет лишь семь бар при норме 105 бар.

В Германии ответили на вопрос о причинах падения давления на "Северном потоке – 2"

В Германии ответили на вопрос о причинах падения давления на "Северном потоке – 2"

Ранее Лайф сообщал, что в газопроводе "Северный поток – 2" произошло резкое падение давления. Инцидент случился в трубе "А", после чего об этом были уведомлены ответственные службы Дании, Германии, России, Швеции и Финляндии. Проводится расследование.

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Артур Белкин

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