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26 сентября, 15:20

Четырнадцатилетнего российского теннисиста дисквалифицировали из-за мельдония

Четырнадцатилетнего российского теннисиста признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Игрока, имя которого не называется из-за возраста, дисквалифицировали на девять месяцев. Изначально отстранение было рассчитано на два года, но было сокращено из-за "отсутствия существенной вины или халатности".

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В организме спортсмена нашли запрещённый препарат мельдоний. Допинг-проба была взята у него в январе во время одного из турниров.

Напомним, что в 2016 году за употребление мельдония была дисквалифицирована на 15 месяцев российская теннисистка Мария Шарапова. По словам спортсменки, она использовала препарат в терапевтических целях.

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Shutterstock

Роман Фейгин

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