Четырнадцатилетнего российского теннисиста дисквалифицировали из-за мельдония
Четырнадцатилетнего российского теннисиста признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).
Игрока, имя которого не называется из-за возраста, дисквалифицировали на девять месяцев. Изначально отстранение было рассчитано на два года, но было сокращено из-за "отсутствия существенной вины или халатности".
В организме спортсмена нашли запрещённый препарат мельдоний. Допинг-проба была взята у него в январе во время одного из турниров.
Напомним, что в 2016 году за употребление мельдония была дисквалифицирована на 15 месяцев российская теннисистка Мария Шарапова. По словам спортсменки, она использовала препарат в терапевтических целях.
Shutterstock