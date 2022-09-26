Четырнадцатилетнего российского теннисиста дисквалифицировали из-за мельдония

Четырнадцатилетнего российского теннисиста признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Игрока, имя которого не называется из-за возраста, дисквалифицировали на девять месяцев. Изначально отстранение было рассчитано на два года, но было сокращено из-за "отсутствия существенной вины или халатности".

В организме спортсмена нашли запрещённый препарат мельдоний. Допинг-проба была взята у него в январе во время одного из турниров.