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26 сентября, 12:24

В газопроводе "Северный поток – 2" резко упало давление

В газопроводе "Северный поток – 2" произошло резкое падение давления, об этом сообщил оператор трубопровода.

Инцидент произошёл в трубе "А", после чего об этом были уведомлены ответственные службы Дании, Германии, России, Швеции и Финляндии. Сообщается, что по факту случившегося ведётся расследование. Причины падения давления пока не известны.

В Германии три тысячи демонстрантов потребовали запуска "Северного потока – 2"

В Германии три тысячи демонстрантов потребовали запуска "Северного потока – 2"

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что Германия никогда не запустит "Северный поток – 2". По словам политика, утраченное доверие не позволит ФРГ снова обратиться к энергоносителям из России.

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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