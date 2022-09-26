В газопроводе "Северный поток – 2" резко упало давление
В газопроводе "Северный поток – 2" произошло резкое падение давления, об этом сообщил оператор трубопровода.
Инцидент произошёл в трубе "А", после чего об этом были уведомлены ответственные службы Дании, Германии, России, Швеции и Финляндии. Сообщается, что по факту случившегося ведётся расследование. Причины падения давления пока не известны.
Ранее премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что Германия никогда не запустит "Северный поток – 2". По словам политика, утраченное доверие не позволит ФРГ снова обратиться к энергоносителям из России.
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