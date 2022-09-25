В Германии три тысячи демонстрантов потребовали запуска "Северного потока – 2"
На севере Германии около трёх тысяч человек вышли на митинг с требованием к властям ввести в эксплуатацию трубопровод "Северный поток – 2". Об этом сообщило DPA со ссылкой на местную полицию.
Демонстранты собрались в коммуне Лубмин, где находятся точки выхода на берег обеих ниток газопровода из России. Немецкие правоохранители не зафиксировали никаких нарушений на митинге. Изначально организаторы планировали собрать порядка пяти тысяч участников.
Напомним, ранее премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" больше никогда не будет запущен в связи с утратой доверия Правительства Германии по отношению к России. Так он прокомментировал предложение Европе от президента страны Владимира Путина снять санкции с "Северного потока – 2", если ей "приспичило".
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