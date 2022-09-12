"Зашли далеко": Чижов объяснил, почему ЕС не станет запускать "Северный поток – 2"

Евросоюз уже слишком далеко зашёл в своих санкциях против России, и дать обратный ход странам ЕС уже невозможно. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов российским журналистам на своей последней пресс-конференции в Брюсселе перед отъездом в Москву.

"Они зашли достаточно далеко и отступить уже не могут. Они могли бы, например, повернуть кран "Северного потока — 2". И их проблема будет решена. Но это стало бы провалом всей их политики, которая заключается в том, чтобы добиться поражения России и её президента", — отметил Чижов.

Он отметил, что в этой ситуации включить "Северный поток — 2" для стран ЕС — это расписаться в своей неудаче.

Как ранее писал Лайф, посол в ФРГ Нечаев заявил, что для запуска СП-2 нужна лишь воля руководства Германии. Он подчеркнул, что теперь всё зависит только от Берлина, и указал на то, что это прежде всего "экономический проект, в который вложено немало средств".