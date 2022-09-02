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2 сентября, 19:47

Требование демонтировать СП-2 в Германии назвали "режимом самоуничтожения"

Лидер АдГ Хрупалла раскритиковал призыв демонтировать "Северный поток – 2"

Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) назвала режимом самоуничтожения требование Свободной демократической партии (СвДП) разобрать газопровод "Северный поток – 2".

Ранее стало известно, что парламентская группа СвДП призвала к демонтажу российского трубопровода "Северный поток – 2". Об этом говорилось в документе, принятом на выездном совещании в Бремене.

"Страна, которая разрушает ценную и жизненно важную инфраструктуру, находится в режиме самоуничтожения. Движущей силой этого является СвДП", — приводит пресс-служба АдГ слова своего лидера Тино Хрупаллы.

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Политик напомнил, что депутат от Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки призывал к запуску "Северного потока – 2", однако выступал он не от имени своей парламентской группы. Хрупалла подчеркнул, что СвДП выступает за политику, направленную против интересов жителей Германии. Только парламентская фракция АдГ хочет "ввода в эксплуатацию готового газопровода", сказал Хрупалла, напомнив о требовании его партии: "Северный поток – 2" вместо сбора на газ".

Лидер АдГ ранее сообщал, что его партия планирует провести большой митинг с требованием к властям ФРГ запустить "Северный поток – 2". Мероприятие намечено на 8 октября, место проведения — Берлин.

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Лайф уже писал, что власти Германии не обсуждают серьёзно возможность демонтажа газопровода "Северный поток – 2". При этом координатор по энергетической политике фракции партии СДПГ в Бундестаге Тимон Греммельс допустил, что проект СП-2 не будет функционировать в течение неопределённого периода времени конфликта на Украине, а возможно, не заработает никогда.

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ТАСС / DPA / Stefan Sauer

Иван Косицын

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