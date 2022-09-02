В Германии констатировали возвращение "тёмных времён"

Авторы напоминают, что по новым правилам в офисных помещениях теперь придётся поддерживать температуру не выше 19 градусов, а коридоры перестанут отапливаться вовсе. Проточные водонагреватели можно будет использовать только в том случае, если этого требуют нормы гигиены, а двери в магазинах нужно будет закрывать, чтобы не выпускать тепло. Ещё одна новая реальность — это темнота: подсветку общественных зданий отключат полностью, а световую рекламу можно будет включать лишь на несколько часов.