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2 сентября, 16:44

В Германии констатировали возвращение "тёмных времён"

Welt: В Германию вернулись "тёмные времена", а настроение у людей подавленное

В Германии из-за жёстких мер по экономии энергии заговорили о возвращении "тёмных времён". Об этом говорится в сюжете, опубликованном в аккаунте издания Welt на YouTube.

Авторы напоминают, что по новым правилам в офисных помещениях теперь придётся поддерживать температуру не выше 19 градусов, а коридоры перестанут отапливаться вовсе. Проточные водонагреватели можно будет использовать только в том случае, если этого требуют нормы гигиены, а двери в магазинах нужно будет закрывать, чтобы не выпускать тепло. Ещё одна новая реальность — это темнота: подсветку общественных зданий отключат полностью, а световую рекламу можно будет включать лишь на несколько часов.

"Тёмные времена вернулись в буквальном смысле, а настроение у людей подавленное", — описали обстановку журналисты.

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Обложка ©

unsplash.com/Marian Beck

Марина Калегина

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