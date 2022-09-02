В Германии констатировали возвращение "тёмных времён"
Welt: В Германию вернулись "тёмные времена", а настроение у людей подавленное
В Германии из-за жёстких мер по экономии энергии заговорили о возвращении "тёмных времён". Об этом говорится в сюжете, опубликованном в аккаунте издания Welt на YouTube.
Авторы напоминают, что по новым правилам в офисных помещениях теперь придётся поддерживать температуру не выше 19 градусов, а коридоры перестанут отапливаться вовсе. Проточные водонагреватели можно будет использовать только в том случае, если этого требуют нормы гигиены, а двери в магазинах нужно будет закрывать, чтобы не выпускать тепло. Ещё одна новая реальность — это темнота: подсветку общественных зданий отключат полностью, а световую рекламу можно будет включать лишь на несколько часов.
"Тёмные времена вернулись в буквальном смысле, а настроение у людей подавленное", — описали обстановку журналисты.
"Несколько зим" и череда землетрясений: Что пишут западные СМИ о газовом кризисе зимой и какие сценарии рассматривают
Ранее Business Insider сообщил о росте продаж в Европе электроодеял и переносных обогревателей. Видимо, таким способом европейцы будут обогревать себя зимой без российского газа. А аналитики японского портала Yahoo News Japan пришли к выводу, что предстоящая зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе санкций против России.