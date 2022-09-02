Директор ресторана в Подмосковье украл из заведения 600 тысяч рублей

Директор подмосковного ресторана украл из кассы заведения более 600 тысяч рублей. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщают "Вести Подмосковья" .

В правоохранительные органы с заявлением о краже владелец обратился после проведения инвентаризации. Полиция вышла на след подозреваемого — директора ресторана. 29-летний житель Москвы, однако, успел к этому времени потратить украденные деньги на личные нужды. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 160 УК РФ "Присвоение и растрата".