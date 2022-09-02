Шрифт на телефоне и мимика при просмотре ТВ выдадут у ребёнка проблемы со зрением
Офтальмолог Полунина озвучила для родителей подсказки, что ребёнок стал хуже видеть
Дети, особенно младшего школьного возраста, редко могут сформулировать жалобы на своё зрение, однако есть признаки, по которым родитель может понять: пора к врачу. В первую очередь нужно обращать внимание на то, на каком расстоянии ребёнок смотрит телевизор, держит в руках гаджет или склоняется к тетрадке, объясняет врач-офтальмолог Елена Полунина.
"Гаджеты, школьные нагрузки, которые нередко также становятся причиной ухудшения зрения у детей. Сам ребёнок может не понять и не почувствовать ухудшение из-за того, что оно возникает постепенно и незаметно", — приводит слова эксперта kp.ru.
Если ребёнок начал щуриться при просмотре телевизора или сделал на телефоне крупный шрифт, это тоже может стать тревожным сигналом для родителей.
"Самое правильное, что может сделать родитель, это ежегодно проводить обследование своего ребёнка у офтальмолога. Школьникам начальных классов я рекомендую проводить обследование каждые полгода. Даже при отсутствии жалоб. Это предупредит развитие нежелательного заболевания, а также сохранит здоровье глаз вашего чада", — отмечает Полунина.
Ранее Минпросвещения запретило школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Глава министерства Сергей Кравцов объяснил данное требование новыми санитарными правилами. Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман новые правила поддержал. Не против и психологи: по их данным, число детей с дефицитом внимания увеличилось из-за того, что они пользуются на уроках смартфонами.