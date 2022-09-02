Шрифт на телефоне и мимика при просмотре ТВ выдадут у ребёнка проблемы со зрением

Дети, особенно младшего школьного возраста, редко могут сформулировать жалобы на своё зрение, однако есть признаки, по которым родитель может понять: пора к врачу. В первую очередь нужно обращать внимание на то, на каком расстоянии ребёнок смотрит телевизор, держит в руках гаджет или склоняется к тетрадке, объясняет врач-офтальмолог Елена Полунина.

"Гаджеты, школьные нагрузки, которые нередко также становятся причиной ухудшения зрения у детей. Сам ребёнок может не понять и не почувствовать ухудшение из-за того, что оно возникает постепенно и незаметно", — приводит слова эксперта kp.ru.

Если ребёнок начал щуриться при просмотре телевизора или сделал на телефоне крупный шрифт, это тоже может стать тревожным сигналом для родителей.