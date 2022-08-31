Минпросвещения запретило школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках
Министр Кравцов: С этого года на уроках в школах не допускается использование мобильных телефонов
Использование мобильных телефонов на уроках в российских школах с этого учебного года не допускается. Об этом заявил в среду глава Минпросвещения Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании. Он объяснил данное требование новыми санитарными правилами.
"Что касается уроков, то, в соответствии с новыми санитарными правилами, <…> у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчёркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий", — добавил министр.
Ранее помощник президента Владимир Мединский на заседании московского педагогического совета заявил, что школьникам в качестве эксперимента могут запретить пользоваться мобильными телефонами на уроках. По его мнению, из-за них дети часто отвлекаются от учебного процесса.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков