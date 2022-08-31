Минпросвещения запретило школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках

Использование мобильных телефонов на уроках в российских школах с этого учебного года не допускается. Об этом заявил в среду глава Минпросвещения Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании. Он объяснил данное требование новыми санитарными правилами.

"Что касается уроков, то, в соответствии с новыми санитарными правилами, <…> у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчёркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий", — добавил министр.