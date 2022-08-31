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31 августа, 08:43

Россиянка Виктория Дудакова стала бойцом UFC

Россиянка Виктория Дудакова, выступающая в смешанных единоборствах в минимальном весе, стала бойцом UFC. Об этом сообщает MMA Junkie.

Накануне наша спортсменка в отборочном турнире Dana White’s Contender Series единогласным решением судей победила бразильянку Марию Сильву. После боя президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Дудакова будет выступать в сильнейшем промоушене мира.

"Ей только 23 года, у неё все шансы стать чемпионкой UFC. С нетерпением жду её следующего выхода в октагон", — сказал Уайт.

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Дудакова выступает в MMA с 2020 года. На её счету шесть побед в шести поединках. При этом пять боёв россиянка выиграла досрочно.

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Getty Images / Zuffa LLC / Chris Unger

Роман Фейгин

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