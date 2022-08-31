Папа римский вновь заявил об идущей в мире третьей мировой войне
Папа римский Франциск ещё раз выразил уверенность, что в мире идёт третья мировая война. Это произошло во время коллективной аудиенции, когда понтифик приветствовал верующих из Польши.
"Завтра вы будете вспоминать годовщину начала Второй мировой войны, которая так болезненно отразилась на польском народе. Сегодня мы проживаем третью", — сказал Франциск.
Глава Святого престола выразил надежду, что память о прошлом опыте будет побуждать верующих взращивать мир в себе, в семьях, а также в общественной и международной жизни.
Напомним, в середине июня папа римский в беседе с руководителями иезуитских изданий Европы также выразил уверенность, что в мире объявлена третья мировая война. Франциск отметил, что человечество пережило три мировые войны за столетие, назвав это бедствием. Тогда понтифик призывал задуматься над тем, что происходит.