Путин: Горбачёв был политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Михаила Горбачёва в связи со смертью политика. В телеграмме российский лидер отметил, что президент СССР был государственным деятелем, "оказавшим огромное влияние на ход мировой истории".
"Он возглавлял нашу страну в период сложных и драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем", — подчеркнул Путин.
Он также отметил большую гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность, которую Горбачёв вёл все последние годы.
Как сообщал Лайф, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга. Однако пока решений о государственных похоронах Горбачёва не принималось.
ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko