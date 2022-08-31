Путин: Горбачёв был политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Михаила Горбачёва в связи со смертью политика. В телеграмме российский лидер отметил, что президент СССР был государственным деятелем, "оказавшим огромное влияние на ход мировой истории".

"Он возглавлял нашу страну в период сложных и драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем", — подчеркнул Путин.