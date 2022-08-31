Песков: Формат участия Путина на саммите G20 пока не определён

Формат участия президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" пока не определён. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Решения пока нет, мы рассматриваем ситуацию, Россия в любом случае принимает участие в работе этого форума на министерском уровне и будет принимать участие на высшем уровне, но формат участия будет определяться чуть позже", — сказал он.