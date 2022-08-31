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31 августа, 08:26

Песков: Формат участия Путина на саммите G20 пока не определён

Формат участия президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" пока не определён. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Решения пока нет, мы рассматриваем ситуацию, Россия в любом случае принимает участие в работе этого форума на министерском уровне и будет принимать участие на высшем уровне, но формат участия будет определяться чуть позже", — сказал он.

Bloomberg: Трасс подтвердила намерение "вызвать на разговор" Путина на саммите G20

Bloomberg: Трасс подтвердила намерение "вызвать на разговор" Путина на саммите G20

Ранее Лондон заявил об отсутствии у России "морального права" участвовать в саммите G20. Британские власти убеждены в этом, пока продолжается военная операция на Украине. При этом Лиз Трасс приветствовала стремление Индонезии обсудить события на Украине и намёки на то, что Киев может быть представлен президентом Зеленским на саммите.

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ТАСС / Павел Быркин

Григорий Воронцов

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