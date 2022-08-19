Bloomberg: Трасс подтвердила намерение "вызвать на разговор" Путина на саммите G20

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдёт в ноябре на Бали. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Трасс заявила об этом после слов президента Индонезии Джоко Видодо о том, что Путин планирует посетить саммит. Кроме того, офис главы МИД заявил, что она не отказывается от обещания "вызвать на разговор" российского лидера.