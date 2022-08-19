Карраскаль рассказал, в чём сила нынешнего состава ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью клубной пресс-службе рассказал, в чём сила нынешнего состава красно-синих.
"Наша сила в команде, в единстве. Я не играю один, Хесус не играет один, Чалов не играет один. Мы выступаем все вместе. А вот лидер у нас один — наш капитан Игорь [Акинфеев]. Ребята все объединяются и стараются демонстрировать свой уровень. У нас нет такого, что кто-то хочет дополнительно выделиться, поэтому работаем на благо команды", — заявил Карраскаль.
После пяти туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе десять очков. В ближайшем матче армейцы встретятся с "Ахматом".
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