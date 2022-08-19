НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 августа, 13:05

Карраскаль рассказал, в чём сила нынешнего состава ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью клубной пресс-службе рассказал, в чём сила нынешнего состава красно-синих.

"Наша сила в команде, в единстве. Я не играю один, Хесус не играет один, Чалов не играет один. Мы выступаем все вместе. А вот лидер у нас один — наш капитан Игорь [Акинфеев]. Ребята все объединяются и стараются демонстрировать свой уровень. У нас нет такого, что кто-то хочет дополнительно выделиться, поэтому работаем на благо команды", — заявил Карраскаль.

РФС признал верными все решения арбитра матча "Зенит" – ЦСКА в РПЛ

РФС признал верными все решения арбитра матча "Зенит" – ЦСКА в РПЛ

После пяти туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе десять очков. В ближайшем матче армейцы встретятся с "Ахматом".

Обложка ©

ПФК ЦСКА

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров