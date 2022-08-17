РФС признал верными все решения арбитра матча "Зенит" – ЦСКА в РПЛ
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верными все решения главного арбитра матча "Зенит" — ЦСКА в рамках пятого тура РПЛ. Об этом сообщается на сайте организации.
ЭСК поддержала решения Павла Кукуяна и его ассистентов в двух спорных моментах: отменённый из-за офсайда гол ЦСКА в конце матча, а также не назначенный в ворота "Зенита" пенальти на 90-й минуте.
Напомним, матч пятого тура "Зенит" – ЦСКА завершился победой команды Сергея Семака со счётом 2:1. Мячами в составе петербуржцев отметились Малком и Густаво Мантуан, тогда как у армейцев гол забил Фёдор Чалов.
ТАСС / Демьянчук Александр