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16 августа, 10:47

ЦСКА обратился в РФС по поводу двух судейских решений в матче с "Зенитом"

Московский ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за судейских решений в матче пятого тура РПЛ против "Зенита". Об этом пишет Sport24.

Речь идёт об офсайде перед голом Хорхе Карраскаля на 80-й минуте, который был в итоге отменён. Второй эпизод связан с не назначенным в ворота петербуржцев пенальти в самом конце встречи.

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Напомним, матч пятого тура "Зенит" – ЦСКА завершился победой команды Сергея Семака со счётом 2:1. Мячами в составе петербуржцев отметились Малком и Густаво Мантуан, тогда как у армейцев гол забил Фёдор Чалов.

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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Шамиль Гаджиев

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