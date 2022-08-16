ЦСКА обратился в РФС по поводу двух судейских решений в матче с "Зенитом"

Московский ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за судейских решений в матче пятого тура РПЛ против "Зенита". Об этом пишет Sport24 .

Речь идёт об офсайде перед голом Хорхе Карраскаля на 80-й минуте, который был в итоге отменён. Второй эпизод связан с не назначенным в ворота петербуржцев пенальти в самом конце встречи.