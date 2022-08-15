"Зенит" предложил 4 миллиона евро за 18-летнего полузащитника молодёжной сборной Израиля

Петербургский "Зенит" заинтересован в подписании полузащитника молодёжной сборной Израиля и "Маккаби" из Тель-Авива Оскара Глуха. Об этом пишет телеканал Sport5.

По данным источника, чемпион России предложил за 18-летнего футболиста 4 миллиона евро, однако его нынешний клуб хочет в полтора раза больше. Сейчас стороны обсуждают возможное снижение цены трансфера.