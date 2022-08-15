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15 августа, 13:43

"Зенит" предложил 4 миллиона евро за 18-летнего полузащитника молодёжной сборной Израиля

"Зенит" может приобрести полузащитника молодёжной сборной Израиля

Петербургский "Зенит" заинтересован в подписании полузащитника молодёжной сборной Израиля и "Маккаби" из Тель-Авива Оскара Глуха. Об этом пишет телеканал Sport5.

По данным источника, чемпион России предложил за 18-летнего футболиста 4 миллиона евро, однако его нынешний клуб хочет в полтора раза больше. Сейчас стороны обсуждают возможное снижение цены трансфера.

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Добавим, что всего в составе "Маккаби" полузащитник провёл 13 матчей, в которых забил три гола.

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Getty Images / Christian Hofer – The FA / The FA

Шамиль Гаджиев

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