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15 августа, 13:19

Экс-защитник сборной России Набиуллин перешёл в "Пари НН"

Бывший защитник сборной России по футболу Эльмир Набиуллин стал игроком клуба "Пари Нижний Новгород", сообщает пресс-служба команды.

"Команда молодая, играющая. Все бьются друг за друга на футбольном поле. Здесь много знакомых мне ребят. Коллектив очень сплочённый, поэтому влиться в него было легко", — заявил футболист после перехода.

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Отметим, что до этого Набиуллин выступал за "Рубин", "Зенит", "Сочи" и подмосковные "Химки". В составе сборной России защитник провёл один матч.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Шамиль Гаджиев

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