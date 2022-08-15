Экс-защитник сборной России Набиуллин перешёл в "Пари НН"
Бывший защитник сборной России по футболу Эльмир Набиуллин стал игроком клуба "Пари Нижний Новгород", сообщает пресс-служба команды.
"Команда молодая, играющая. Все бьются друг за друга на футбольном поле. Здесь много знакомых мне ребят. Коллектив очень сплочённый, поэтому влиться в него было легко", — заявил футболист после перехода.
Отметим, что до этого Набиуллин выступал за "Рубин", "Зенит", "Сочи" и подмосковные "Химки". В составе сборной России защитник провёл один матч.
Обложка ©
ТАСС / Михаил Терещенко