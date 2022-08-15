Нападающий "Краснодара" Сулейманов может продолжить карьеру в Израиле

Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов в ближайшее время может перейти в израильский клуб "Хапоэль" из Беэр-Шевы. Об этом сообщает портал One.

По данным издания, стороны близки к соглашению. Речь идёт об аренде с правом выкупа. Как заявил агент Сулейманова Алан Агузаров, сам футболист хочет сменить команду, однако о полноценном трансфере разговора нет.

"Есть клуб, заинтересованный в Шапи, есть желание уйти в аренду с правом выкупа. Работаем в этом плане. Надеюсь, что до конца трансферного окна ситуация прояснится. <...> Вариант с Израилем нам достаточно интересен. В плане дальнейших шагов развития этот вариант для нас наиболее привлекателен", — заявил Агузаров "Спорт-Экспрессу".