СМИ узнали, при каких условиях Дзюбу могут пригласить в "Краснодар"
Transfermarkt: Дзюба может перейти в "Краснодар" в случае ухода Кордобы
Нападающего Артёма Дзюбу могут пригласить в футбольный клуб "Краснодар", если колумбийский нападающий Джон Кордоба решит покинуть команду. Об этом стало известно журналистам Transfermarkt.
"Как стало известно редакции, в случае ухода Джона Кордобы ФК "Краснодар" будет рассматривать вариант приглашения Артёма Дзюбы", — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ сообщали, что Кордоба планирует вернуться в немецкий "Кёльн", где играл с 2017 по 2020 год. Однако, как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, проблема заключается в высокой зарплате 29-летнего колумбийца, которая слишком велика для немецкого клуба.
Ранее стало известно, что Артём Дзюба прибыл в расположение "Рубина", где будет поддерживать форму, пока не перейдёт в новый клуб. Напомним, форвард покинул "Зенит", за который выступал с 2015 года. Всего в составе петербуржцев он провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов