СМИ узнали, при каких условиях Дзюбу могут пригласить в "Краснодар"

Нападающего Артёма Дзюбу могут пригласить в футбольный клуб "Краснодар", если колумбийский нападающий Джон Кордоба решит покинуть команду. Об этом стало известно журналистам Transfermarkt.

"Как стало известно редакции, в случае ухода Джона Кордобы ФК "Краснодар" будет рассматривать вариант приглашения Артёма Дзюбы", — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщали, что Кордоба планирует вернуться в немецкий "Кёльн", где играл с 2017 по 2020 год. Однако, как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, проблема заключается в высокой зарплате 29-летнего колумбийца, которая слишком велика для немецкого клуба.