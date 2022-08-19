Кладезь витаминов: Диетолог рассказала о пользе главного символа Яблочного Спаса
Диетолог Соломатина рассказала о пользе главного символа Яблочного Спаса
Православные верующие отмечают сегодня, 19 августа, Яблочный Спас, в который принято есть яблоки. Лайф узнал у диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной о пользе этого плода для здоровья.
"В яблоках есть витамин С, есть антиоксиданты, которые защищают этот витамин С от разрушения. В них есть железо, хотя оно негемовое. Многие думают, что можно гемоглобин себе повысить яблоками. К сожалению, не очень. В яблоках ещё ценные пектины — это растворимая клетчатка, которая выводит токсины, радионуклиды и излишки холестерина из нашего организма, поэтому препятствует развитию атеросклероза", — отметила врач.
Помимо этого, в яблоках есть кверцетин — вещество, которое укрепляет сосуды и снимает воспаления. А благодаря содержанию калия этот фрукт хорошо защищает организм от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вместе с тем Соломатина подчеркнула, что яблоки — это отличное средство в профилактике развития онкологии, также они защищают организм от преждевременного старения.
По словам диетолога, в зелёных яблоках содержится много хлорогеновой кислоты, которая улучшает пищеварение и способствует похудению. Красные плоды как правило слаще. В день рекомендуется употреблять не более двух яблок, а если они мелкие, то не более четырёх. Кроме того, не стоит есть плоды натощак, поскольку органические кислоты могут раздражать слизистую желудка.
Ранее терапевт Алексей Хухрев объяснил, чем опасно купание после Яблочного Спаса. Врач отметил, что местами после 19 августа ночи становятся холодными и вода не успевает прогреваться.
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