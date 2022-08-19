Кладезь витаминов: Диетолог рассказала о пользе главного символа Яблочного Спаса

Православные верующие отмечают сегодня, 19 августа, Яблочный Спас, в который принято есть яблоки. Лайф узнал у диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной о пользе этого плода для здоровья.

"В яблоках есть витамин С, есть антиоксиданты, которые защищают этот витамин С от разрушения. В них есть железо, хотя оно негемовое. Многие думают, что можно гемоглобин себе повысить яблоками. К сожалению, не очень. В яблоках ещё ценные пектины — это растворимая клетчатка, которая выводит токсины, радионуклиды и излишки холестерина из нашего организма, поэтому препятствует развитию атеросклероза", — отметила врач.

Помимо этого, в яблоках есть кверцетин — вещество, которое укрепляет сосуды и снимает воспаления. А благодаря содержанию калия этот фрукт хорошо защищает организм от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вместе с тем Соломатина подчеркнула, что яблоки — это отличное средство в профилактике развития онкологии, также они защищают организм от преждевременного старения.

По словам диетолога, в зелёных яблоках содержится много хлорогеновой кислоты, которая улучшает пищеварение и способствует похудению. Красные плоды как правило слаще. В день рекомендуется употреблять не более двух яблок, а если они мелкие, то не более четырёх. Кроме того, не стоит есть плоды натощак, поскольку органические кислоты могут раздражать слизистую желудка.