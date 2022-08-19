В России выявили свыше 37,5 тысячи заражений ковидом за сутки впервые с 14 марта
За минувшие сутки в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 37 609 человек. Это максимальное количество выявленных случаев с 14 марта. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выздоровело за последние 24 часа 21 887 пациентов, скончалось — 65 граждан. Всего с начала пандемии ковидом заразилось 19 037 664 человека, вылечилось — 18 238 128 больных, также зафиксировано 383 427 летальных исходов.
Лайф напоминает, что накануне, 18 августа, коронавирус выявили у 35 809 человек. Выздоровел за сутки 21 491 пациент, скончалось — 62 гражданина.
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