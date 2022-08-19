10 вещей, которые парни просто обожают, но не позволяют себе, ведь это "не мужское дело"

"Кулинария, выпечка и садоводство. Вот что я люблю. А я, кстати, 33-летний панк-рокер", — jawnlobotomy.

"Обнимашки! Это именно то, что мне нравится, хоть я и выгляжу как мешок чистого тестостерона с гневом. Иногда у мужчин с самой грубой внешностью самое доброе сердце", — Degtyaryov7128.

"Я умею шить и даже сам делаю выкройки. Так или иначе, получается это у меня отменно. Я работаю в инженерной мастерской, и мужикам нравится то, что я делаю. Надеюсь, скоро смогу сотворить что-нибудь для своей девушки", — Imissyourgirlfriend2.

Фото © Shutterstock

"Мягкие игрушки! Ну что может быть милее?! А ещё они у меня вместо подушек: некоторые намного лучше подходят для головы и шеи, чем обычные подушки. Плюс там, где я сейчас живу, нельзя заводить домашних питомцев, поэтому выкручиваюсь с помощью игрушек", — Icefire641.

"Если я вижу милое животное, но рядом со мной кто-то есть, изо всех сил стараюсь не показывать искреннюю реакцию... Чувствую, что люди будут смеяться... А ещё я сейчас вяжу настоящий шарф!" — LitheoTheDerg.

"Мне важно говорить о чувствах. Потребовалось время, но теперь я могу разговаривать с друзьями о том, что чувствую по поводу всего, что происходит в жизни и как это отражается на ментальном состоянии. Так много парней не понимают, зачем это нужно, но, с тех пор как мы с братьями начали иногда делиться тем, как себя чувствуем, наши жизни изменились. Мы стали более ответственными и уравновешенными. У нас у всех наполеоновские планы, и это оказывает серьёзное давление на нас, но иногда всё, что нам нужно, — чтобы с нами кто-то поговорил и обнял", — ibizare.

Фото © Shutterstock

"Кольца и браслеты на самом деле выглядят довольно круто..." — JakeyBrostoff.

"Моя девушка регулярно покупает мне женский гель для душа, который называется "Снежная фея". Он такой розовый, а запах просто *потрясающий*. Она знает, что это мой маленький секрет, и мне всё равно, что я высокий, крепкий парень, который служит в армии", — You_Mean_Coitus_.

"Кошки! Кошки — величайшие существа в мире, потому что похожи на крошечных глупых людей", — avtomat_kosmonavta.

Фото © Shutterstock