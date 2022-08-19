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19 августа, 00:00

Подсчитана стоимость приготовления шарлотки в России

Выпечка шарлотки в России обойдётся в сумму от 92 до 229 рублей

Сегодня, 19 августа, отмечается Яблочный Спас. Одно из популярных блюд, которое можно приготовить из этих плодов, — шарлотка. Как оказалось, в среднем изготовление этого десерта обойдётся россиянам в 92 рубля, если у них есть свои яблоки, и в 229 рублей, если фрукты придётся покупать. Такими расчётами с Лайфом поделился сервис "Сбер.Маркет".

Аналитики сервиса изучили цены на продукты, которые нужны для изготовления шарлотки. Так, сахар обойдётся в 23 рубля, яйца — в 50 рублей, яблоки, если нет своих, — в 137 рублей, и так далее.

По данным "Сбер.Маркета", спрос на яблоки вырос на 20% за первые две недели августа в сравнении с двумя неделями ранее. Самыми популярными сортами в этом месяце стали позиции "Голден", "Гренни Смит" и "Новый урожай".

Диетолог рассказала, как правильно есть яблоки в Яблочный Спас

Диетолог рассказала, как правильно есть яблоки в Яблочный Спас

Ранее Лайф рассказывал, в чём суть праздника Яблочный Спас и чего категорически нельзя делать 19 августа. Согласно народным поверьям, именно после 19 августа природа делает поворот: всё начинает идти от лета к осени и зиме.

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Андрей Григорьев

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