Подсчитана стоимость приготовления шарлотки в России

Сегодня, 19 августа, отмечается Яблочный Спас. Одно из популярных блюд, которое можно приготовить из этих плодов, — шарлотка. Как оказалось, в среднем изготовление этого десерта обойдётся россиянам в 92 рубля, если у них есть свои яблоки, и в 229 рублей, если фрукты придётся покупать. Такими расчётами с Лайфом поделился сервис "Сбер.Маркет".

Аналитики сервиса изучили цены на продукты, которые нужны для изготовления шарлотки. Так, сахар обойдётся в 23 рубля, яйца — в 50 рублей, яблоки, если нет своих, — в 137 рублей, и так далее.

По данным "Сбер.Маркета", спрос на яблоки вырос на 20% за первые две недели августа в сравнении с двумя неделями ранее. Самыми популярными сортами в этом месяце стали позиции "Голден", "Гренни Смит" и "Новый урожай".