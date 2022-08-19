Кадыров объяснил, почему нет смысла объявлять кровную месть Зеленскому

Кровная месть чеченцев — это не пережиток средневековья, а "единственный и максимально действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства". Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров с своём Telegram-канале.

Он пригрозил "неприятным концом" бандеровцам, азовцам*, айдаровцам и "всем нацикам-фашистам", которые совершают преступления против как российского, так и украинского народа. И на этом фоне порассуждал о том, можно ли объявить кровную месть президенту Украины.

"Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы", — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что Зеленского ни в коем случае не оправдывает, назвал его "клеточным кроликом, которого выращивает на мясо и шкурку тот же Запад, что взрастил на Украине нацистскую бандеровщину и азовщину". Кадыров заявил, что это лучшая роль Зеленского за всю его актёрскую карьеру.

Как сообщал Лайф, ранее Кадыров опубликовал видео, в котором "Зеленский" подписал акт о капитуляции ВСУ на суше, море и в воздухе. Глава Чечни попросил не забрасывать шуточное видео злобными комментариями "во избежание сердечного инфаркта и без того перепуганного человека".