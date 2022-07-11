"Зеленский" вступил в "Ахмат" и собрался "гасить нацистов" в новой пародии от Кадырова

Блогер Комикадзе и глава Чечни Рамзан Кадыров показали новый совместный ролик с пародией на украинского лидера Владимира Зеленского. В новой части "приключений" президента Незалежной всё-таки приняли в батальон "Ахмат", чему тот оказался несказанно рад. Видео опубликовал в телеграм-канале чеченский лидер.

Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского. Видео © Telegram / Kadyrov_95

В новом выпуске украинский лидер вновь находится в Чечне: на полигоне с мусорным пакетом на голове — и очень радуется тому, что наконец-то чувствует "запах свободы", как у президента США Джо Байдена в кабинете. А затем чеченский командир ему сообщает о том, что "мечта всей его жизни" исполнилась: его приняли в батальон "Ахмат".

"Что, правда? Обалденно! Крутяк! И что, будем давить врагов? Гасить нацистов? Фашизм!" — восторгается "Зеленский", а потом вдруг чует неладное и спрашивает: "А в качестве кого?".

Его радость притупилась, когда он понял, " в каком качестве" он находится в подразделении, и наконец обратил внимание на стоящие рядом мишени. Высказывания "Ахмат" — сила!", "Слава России!" и оскорбления американского лидера из уст "президента Украины" не впечатлили чеченского командира, и он открыл беспорядочный огонь по мишеням. Но в "Зеленского" не стрелял. Что будет дальше, станет известно в следующих выпусках, которые анонсировал Рамзан Кадыров.