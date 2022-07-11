ВСУ отступили от курорта "Голубые озёра" к Славянску

Украинские войска под натиском союзных сил отступили от курорта "Голубые озёра" в Лиманском районе ДНР в сторону Славянска. Об этом 11 июля со ссылкой на Минобороны России сообщил в своём телеграм-канале помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

"Неонацисты покинули территорию знаменитого на весь Донбасс курорта "Голубые озёра", который расположен под Красным Лиманом, сообщили в МО РФ. Под натиском союзных сил ВСУ вынуждены отступать по направлению к Славянску", — говорится в сообщении.

В Народной милиции ДНР также уточнили, что территория курорта очищена, но украинские военные при отступлении продолжают уничтожать инфраструктуру с помощью дальнобойной артиллерии.