Пушилин: Мариуполь не удастся восстановить до конца лета

Мариуполь не будет полностью восстановлен до сентября, масштабы разрушений в городе слишком велики. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"С учётом степени разрушений в Мариуполе всё сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьёзная", — сказал он.