ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 июля 2022, 07:47

Пушилин: Мариуполь не удастся восстановить до конца лета

Мариуполь не будет полностью восстановлен до сентября, масштабы разрушений в городе слишком велики. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"С учётом степени разрушений в Мариуполе всё сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьёзная", — сказал он.

Между Луганском и Воронежем с 12 июля начнут курсировать автобусы
Между Луганском и Воронежем с 12 июля начнут курсировать автобусы

Ранее в ЛНР сообщили, что завод "Азот" в Северодонецке подлежит восстановлению, пострадали в основном административные здания. Однако для этого сначала должны оценить ситуацию технологи, инженеры и другие специалисты.

BannerImage

Telegram / @Mariupol_nash_ru

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar