Пушилин: Мариуполь не удастся восстановить до конца лета
Мариуполь не будет полностью восстановлен до сентября, масштабы разрушений в городе слишком велики. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"С учётом степени разрушений в Мариуполе всё сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьёзная", — сказал он.
Ранее в ЛНР сообщили, что завод "Азот" в Северодонецке подлежит восстановлению, пострадали в основном административные здания. Однако для этого сначала должны оценить ситуацию технологи, инженеры и другие специалисты.
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