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Опубликовано 11 июля 2022, 06:17

Украина получает от американской разведки данные для нанесения ударов по РФ

Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ракетных ударов по России

Разведка США предоставляет украинской стороне данные радиолокации, а также спутниковые снимки, в том числе территории РФ, что позволяет ВСУ наносить ракетные и артиллерийские удары по мирным жителям. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt.

"Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды", — сказал он в беседе с РИА "Новости" на условиях анонимности.

Без точной информации и знания местоположения целей наносить такие удары невозможно, уточнил хакер. По его словам, российские специалисты видят, как в интересах украинской разведки также работают системы радиолокационного обнаружения.

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Ранее Лайф писал, что российские хакеры из RaHDit добыли секретные документы о действиях украинской армии. Киберспециалист акцентировал, что специалисты продолжают получать такие данные при помощи "Берегинь" в режиме реального времени.

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Pexels

Ирина Фальке
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