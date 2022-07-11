Украина получает от американской разведки данные для нанесения ударов по РФ

Разведка США предоставляет украинской стороне данные радиолокации, а также спутниковые снимки, в том числе территории РФ, что позволяет ВСУ наносить ракетные и артиллерийские удары по мирным жителям. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt.

"Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды", — сказал он в беседе с РИА "Новости" на условиях анонимности.

Без точной информации и знания местоположения целей наносить такие удары невозможно, уточнил хакер. По его словам, российские специалисты видят, как в интересах украинской разведки также работают системы радиолокационного обнаружения.