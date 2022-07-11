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Регион
Опубликовано 11 июля 2022, 01:46
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Хакерская группировка RaHDit добралась до секретов армии Украины

Российские хакеры из RaHDit добыли секретные документы о действиях украинской армии

Российская хакерская группа RaHDit, известная как "Злые русские хакеры", совместно с украинскими "Берегинями" добыла секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте в рамках спецоперации на Украине. Об этом рассказал участник группы RaHDit.

"Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке. Это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой "Берегини", очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, что именно мы знаем, что мы видим", — сказал хакер РИА "Новости" на условиях анонимности.

Русские хакеры раскрыли настоящие потери ВСУ
Русские хакеры раскрыли настоящие потери ВСУ

Киберспециалист акцентировал, что российские хакеры продолжают получать такие данные при помощи "Берегинь" в режиме реального времени. А украинской хакерской группе помогают "их друзья, которые остались ещё на службе в ВСУ".

На прошлой неделе RaHDit выложила в открытый доступ новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Доступными оказались информация и характеристики на две с половиной тысячи человек. Оказывается, среди кадровых и внештатных украинских разведчиков, а также граждан, осуществляющих шпионаж в пользу Киева, есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

Лайф ранее также сообщал, что члены RaHDit выложили в открытый доступ данные на сотрудников украинской военной разведки. В списке оказались представители посольских резидентур в России, Италии, Австрии, Турции, Вьетнаме, ЮАР, Индии и Иране — всего около тысячи фамилий. В спецслужбах РФ подтвердили подлинность слитых данных тысячи украинских шпионов.

Российские хакеры опубликовали открытые данные о 700 сотрудниках СБУ
Российские хакеры опубликовали открытые данные о 700 сотрудниках СБУ
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ТАСС / AP / Oleksandr Ratushniak

Иван Косицын
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