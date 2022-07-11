Хакерская группировка RaHDit добралась до секретов армии Украины

Российская хакерская группа RaHDit, известная как "Злые русские хакеры", совместно с украинскими "Берегинями" добыла секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте в рамках спецоперации на Украине. Об этом рассказал участник группы RaHDit.

"Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке. Это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой "Берегини", очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, что именно мы знаем, что мы видим", — сказал хакер РИА "Новости" на условиях анонимности.

Киберспециалист акцентировал, что российские хакеры продолжают получать такие данные при помощи "Берегинь" в режиме реального времени. А украинской хакерской группе помогают "их друзья, которые остались ещё на службе в ВСУ".