Хакерская группировка RaHDit добралась до секретов армии Украины
Российские хакеры из RaHDit добыли секретные документы о действиях украинской армии
Российская хакерская группа RaHDit, известная как "Злые русские хакеры", совместно с украинскими "Берегинями" добыла секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте в рамках спецоперации на Украине. Об этом рассказал участник группы RaHDit.
"Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке. Это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой "Берегини", очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, что именно мы знаем, что мы видим", — сказал хакер РИА "Новости" на условиях анонимности.
Киберспециалист акцентировал, что российские хакеры продолжают получать такие данные при помощи "Берегинь" в режиме реального времени. А украинской хакерской группе помогают "их друзья, которые остались ещё на службе в ВСУ".
На прошлой неделе RaHDit выложила в открытый доступ новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Доступными оказались информация и характеристики на две с половиной тысячи человек. Оказывается, среди кадровых и внештатных украинских разведчиков, а также граждан, осуществляющих шпионаж в пользу Киева, есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
Лайф ранее также сообщал, что члены RaHDit выложили в открытый доступ данные на сотрудников украинской военной разведки. В списке оказались представители посольских резидентур в России, Италии, Австрии, Турции, Вьетнаме, ЮАР, Индии и Иране — всего около тысячи фамилий. В спецслужбах РФ подтвердили подлинность слитых данных тысячи украинских шпионов.
ТАСС / AP / Oleksandr Ratushniak