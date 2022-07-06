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Опубликовано 6 июля 2022, 08:01

В спецслужбах РФ подтвердили подлинность слитых данных тысячи украинских шпионов

Спецслужбы РФ подтвердили подлинность выложенных хакерами RaHDIt данных о ГУР Украины

Источник в одной из российских спецслужб в беседе с РИА "Новости" подтвердил достоверность данных сотрудников украинской военной разведки, которые опубликовали члены хакерской группировки RaHDIt.

"Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что русские хакеры слили в Сеть данные тысячи украинских шпионов и их зарубежных кураторов. В списке оказались представители посольских резидентур в России, Италии, Австрии, Турции, Вьетнаме, ЮАР, Индии и Иране — всего около тысячи фамилий.

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Евгения Колесникова
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