В спецслужбах РФ подтвердили подлинность слитых данных тысячи украинских шпионов
Спецслужбы РФ подтвердили подлинность выложенных хакерами RaHDIt данных о ГУР Украины
Источник в одной из российских спецслужб в беседе с РИА "Новости" подтвердил достоверность данных сотрудников украинской военной разведки, которые опубликовали члены хакерской группировки RaHDIt.
"Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что русские хакеры слили в Сеть данные тысячи украинских шпионов и их зарубежных кураторов. В списке оказались представители посольских резидентур в России, Италии, Австрии, Турции, Вьетнаме, ЮАР, Индии и Иране — всего около тысячи фамилий.
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