В спецслужбах РФ подтвердили подлинность слитых данных тысячи украинских шпионов

Источник в одной из российских спецслужб в беседе с РИА "Новости" подтвердил достоверность данных сотрудников украинской военной разведки, которые опубликовали члены хакерской группировки RaHDIt.

"Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений", — говорится в сообщении.